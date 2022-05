Manchester City: Ilkay Gündogan offenbar vorm Aus

Pep vs. Ex-Spieler: "Habe keine Persönlichkeit gesehen, als ich sie zerstört habe"

Manchester City steht kurz vor dem erneuten Gewinn der Premier League - doch Ilkay Gündogan soll vor dem Abgang stehen. Was ist dran an den Gerüchten?

Ilkay Gündogan soll bei Manchester City vor dem Aus stehen. Aber was ist wirklich dran?

Wie die Daily Mail berichtet, darf der deutsche Nationalspieler den Verein in diesem Sommer verlassen, weil sein 2023 auslaufender Vertrag offenbar nicht verlängert wird.

Dabei hatte Gündogan bisher eine wichtige Rolle im System von Teammanager Pep Guardiola gespielt, kam alleine in dieser Saison auf 42 Pflichtspiele und führte die Citizens dabei häufig als Kapitän aufs Feld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ilkay Gündogan: Abschied bei Manchester City?

Eine Reise in einem Privatjet am Montag, die von der Daily Mail mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht wurde, soll laut sid zudem rein private Gründe gehabt haben.