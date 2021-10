Premier League: Paulo Fonseca führt Gespräche mit Newcastle

Laut dem englischen Guardian befindet sich der ehemalige Trainer der AS Rom, Paulo Fonseca, bereits in fortgeschrittene Gesprächen mit dem neureichen Klub.

Aktuell steht Newcastle nach neun Spielen mit vier Punkten auf dem 18. Tabellenplatz der Premier League und ist damit weit von den Sphären entfernt, in die man nach der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium in Zukunft vorstoßen will. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)