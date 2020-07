Anzeige

Premier League: Daniel Farke und Norwich City abgestiegen Farke mit Norwich abgestiegen

Daniel Farke und Norwich City konnten den Abstieg nicht verhindern © Getty Images

SPORT1

Das Abenteuer Premier League ist für Norwich City vorbei. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke kassiert eine weitere bittere Niederlage und steigt ab.

Der dritte Abstieg in sechs Jahren ist besiegelt: Norwich City muss den bitteren Gang von der Premier League in die Zweitklassigkeit antreten.

Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke hat drei Spieltage vor Schluss 13 Zähler Rückstand auf das rettende Ufer - das 0:4 (0:2) gegen West Ham United am Samstag war die siebte Niederlage in Folge und damit eine zu viel. Da zeitgleich Abstiegskonkurrent FC Watford mit 2:1 (0:1) gegen Newcastle United gewann, hätte aber auch ein Sieg Norwichs Abstieg nicht verhindern können.

Michail Antonio erzielte in Norwich alle vier Treffer der Hammers (11., 45.+1, 54., 74.).

"Wir sind unglaublich enttäuscht", sagte Farke der BBC: "Als ich hier angefangen habe, mussten wir junge Spieler entwickeln und sie verkaufen, um den Klub am Laufen zu halten. In der zweiten Saison hat niemand irgendwas erwartet, aber wir waren in der Lage ein Wunder zu veranstalten, das niemand erwartet hat. Wir waren nicht in der Lage ein drittes Wunder in Serie allen Widrigkeiten zum Trotz zu schaffen."

Fake stellte klar: "Vom ersten Tag an lagen unsere Überlebenschancen vielleicht bei fünf Prozent. Wenn sich der Staub gelegt hat, sehen wir das Ergebnis, das wir erwartet haben."

Sensationssieg gegen Manchester City folgen viele Pleiten

Farkes Mannschaft, die nach dem umjubelten Sprung in die englische Eliteliga vor einem Jahr personell kaum verändert wurde, konnte bisher nur fünf Siege einfahren und liegt mit 21 Zählern abgeschlagen am Ende der Tabelle. Der 3:2-Erfolg zu Beginn der Saison gegen den damaligen Meister Manchester City war eines der wenigen Glanzlichter in einer von vielen Rückschlägen geprägten Saison.

Die "Canaries" weisen ein Torverhältnis von Minus 41 auf und stellen damit sowohl die schlechteste Offensive als auch die schlechteste Defensive (Die Tabelle der Premier League).

Trotzdem bekamen Farkes Jungs in den vergangenen Monaten immer wieder auch viel Lob für ihre mutige und ansprechende Spielweise ab. Der Klub ist zudem finanziell gesund und kann den Abstieg wohl verkraften. Noch steht nicht fest, ob Aufstiegstrainer Farke auch in der nächsten Saison wieder das Ruder in der Hand haben wird.