FC Bayern: Womit Matthijs de Ligt sogar seine Mitspieler verblüfft

Matthijs de Ligt kommt beim FC Bayern immer besser in Form. Trainer Julian Nagelsmann schwärmt von dem Niederländer, auch viele Mitspieler zeigen sich begeistert.

Das wurde beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag in Stuttgart deutlich, als der 23 Jahre alte Niederländer nicht nur in seiner Hauptrolle als Verteidiger überzeugte und ein Gegentor mit einer Rettungsaktion auf der Linie verhinderte, sondern auch einen Treffer zum 2:1-Sieg beisteuerte.