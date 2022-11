Poker: Max Kruse gewinnt sensationell WSOPE Bracelet

Ein Traum ist für Max Kruse in Erfüllung gegangen. Der leidenschaftliche Pokerspieler gewann bei der World Series of Poker Europe (WSOPE) ein Turnier und somit das begehrte Bracelet.

Dabei hat Kruse nicht einmal in einer seiner Spezialdisziplinen gewonnen, sondern in der populärsten Variante „No-Limit Texas Holdem“. Die Besonderheit seines Turniers, Event #7 der World Series of Poker Europe, ist die Tatsache, dass maximal sechs Spieler an einem Tisch sitzen dürfen (6-Handed) statt wie üblich neun. Das verlangt eine aggressivere Strategie ...