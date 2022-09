FC Bayern: Mané sucht seine Form - das fordert Nagelsmann vom Star-Neuzugang

„Am Ende muss er den Plan mit umsetzen, dann ist er eine große Stütze. Am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen, was der Trainer ihm mitgibt. Dann wird er auch schnell wieder zur Topform zurückfinden, da bin ich guter Dinge“, sagte Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage.

Nagelsmann über Mané: Das ist „die Aufgabe des Spielers“

Der Bayern-Coach nahm sich aber auch selbst in die Pflicht: „Die Leistung liegt in der Verantwortung des Trainerteams, ihn dahin zu bringen, wo wir ihn wollen. In die beste Position zu bringen, in die Abläufe - und am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)