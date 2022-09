US-Sport: Der neue Gigant einer ikonischen Franchise

Als der Rekordball am Geländer der Tribüne abprallte, griffen ein paar Fans an zwei Millionen Dollar vorbei.

In etwa so viel ist nach Schätzungen nämlich der Baseball wert, den Aaron Judge am Mittwochabend in einem historischen Moment auf die Zuschauerränge in Toronto drosch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)