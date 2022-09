Wintersport: Energie wird immer teurer - bekommt der Biathlon-Verband Probleme?

Des Weiteren führte er aus: „Es gibt bereits eine Arbeitsgruppe, die konkrete Handlungsformate erarbeitet. Ziel ist es, zeitnah mit den Veranstaltern und örtlichen Organisationskomitees auf Probleme reagieren zu können“, so Böhm.

Welche konkreten Auswirkungen und Folgen auf den Biathlon-Sport zukommen könnten, wisse in der aktuellen Lage aber niemand.

„Allerdings haben wir es in der Biathlon-Familie in der Vergangenheit immer geschafft, kurzfristig Ersatz zu finden. In der Corona-Pandemie ist deshalb auch kein Wettbewerb abgesagt worden“, betonte IBU-Kommunikationsdirektor Christian Winkler.