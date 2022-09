Drama um Biathlon-Star: Ex-Weltmeisterin in den Alpen verschollen! Von Bergwacht gerettet

Die frühere Weltklasse-Biathletin Gabriela Soukalova ist mit dem Schrecken davon gekommen. Nach einer Radtour in den Alpen war sie für einen Tag verschollen, ehe sie von Bergrettern gerettet wurde.

Diesen Italien-Urlaub dürfte Gabriela Soukalova so schnell nicht vergessen!

Die ehemalige Weltklasse-Biathletin hat in der italienischen Gemeinde Livigno einen Großeinsatz ausgelöst sowie Angst und Schrecken verbreitet.

Laut La Provincia di Sondrio weilt die 32-Jährige mit ihrer Familie aktuell in den italienischen Alpen und brach am Mittwochnachmittag allein zu einer Rad-Tour in Richtung Cancano-Stausee auf.