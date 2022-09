Biathlon: Preisgeld gestohlen? Schwere Vorwürfe gegen finnischen Verband

Der ehemalige Manager der früheren Weltklasse-Biathletin Kaisa Mäkäräinen hat in seinem neuen Buch, das von finnischen Medien zitiert wird, schwere Vorwürfe gegen den dortigen Biathlon-Verband erhoben.

Als weiteren Vorwurf an den finnischen Verband formulierte er die mangelnde Nutzung von Mäkärainens Popularität: „Der Verband war nicht an der Weitergabe von Informationen interessiert“, erläuterte Halme bezüglich Anfragen von Groß-Sponsoren, deren Interesse der Verband für sich behalten haben soll.

Preisgelder an Mäkäräinen nicht ausgezahlt?

Nepponen, der zwischen 2010 und 2016 als Hauptverantwortlicher tätig war, bestritt die Vorwürfe und gab an, dass das Geld ohne Umwege an die heute 39-Jährige gegangen sei - soweit er wisse. „Wir haben uns in keiner Weise eingemischt“, betonte er.