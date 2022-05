Xavi bestätigt: FC Barcelona will Robert Lewandowski!

Anzeige

Barca-Trainer Xavi bestätigt das Interesse an Robert Lewandowski - und gibt Einblicke in den Poker mit dem Bayern-Star.

Robert Lewandowski wird den FC Bayern verlassen. Unklar ist noch, ob in diesem Sommer oder 2023.

Die Bosse der Münchner betonen immer wieder, dass der Pole einen Vertrag bis zum kommenden Jahr habe, also auch in der Saison 22/23 für Bayern spielen werde. (Bericht: So denkt Lewandowski über das Wechsel-Verbot)

„Er ist in unseren Plänen, eine der Optionen, eine der Möglichkeiten“, erklärte Xavi laut mehreren internationalen Journalisten auf der Pressekonferenz am Samstag: „Er hat gesagt, dass er gehen will. Verhandlungen laufen, er hat noch ein Jahr Vertrag, und es wird nicht einfach sein.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ließ auch am Samstag keine Bereitschaft zur vorzeitigen Auflösung des Kontraktes erkennen. „Diese Frage stellt sich nicht. Robert Lewandowski hat einen Vertrag, und den wird er auch erfüllen“, sagte der Bayern-Boss in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte schon mehrfach einen vorzeitigen Wechsel des Torjägers ausgeschlossen. Münchens Trainer Julian Nagelsmann erklärte zuletzt, dass Lewandowski in seinen Planungen „ganz normal drin“ sei.

Haaland zu teuer für Barca

Xavi bestätigte zudem, dass der Klub sich Kylian Mbappé und Erling Haaland nicht leisten könne: „In dieser Richtung können wir nicht konkurrieren. Wir wollten im Rennen um Haaland dabei sein, aber wir konnten es nicht. Wir müssen nach vorne schauen.“

Er betonte: „Wenn wir Spieler verpflichten, müssen wir uns verbessern. Wir brauchen Spieler, die in der Startelf stehen werden.“

Geht Dembélé? Das sagt Xavi

Und wie geht es mit Ousmane Dembélé weiter?

Es sei möglich, dass das Duell mit dem FC Villarreal am Sonntag (22 Uhr im LIVETICKER) sein letztes Spiel für Barca sein könne. „Oder er bleibt. Ich bin optimistisch und hoffe, dass er weiter bei uns spielt. Er hat in vielen Spielen fantastisch gespielt und ich mag ihn.“