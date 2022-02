AEW Rampage: Adam Cole fordert Champion Hangman Page - die Story dahinter

Das nächste große Titelmatch bei WWE-Rivale All Elite Wrestling ist offiziell - und es ist eines mit einer lang zurückreichenden, realen Vorgeschichte.

Cole - bei Rampage siegreich gegen den maskierten 10 von der Dark Order - fordert beim nächsten Pay Per View Revolution am 6. März World Champion Hangman Page heraus, einen Mann, mit dem ihn eine gemeinsame Vergangenheit verbindet.

Adam Cole und Hangman Page Weggefährten im Bullet Club

Die heutigen AEW-Topstars waren damals noch junge Talente, wobei Cole sich damals in der Independent-Szene schon etabliert hatte, während Page noch ein recht unbeschriebenes Blatt war. Seine Berufung in den vor allem bei der Traditionsliga NJPW in Japan im Ring stehenden Bullet Club wunderte damals viele.