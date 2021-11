AEW: Hangman Page neuer Champion - der Masterplan dahinter

Hangman Page: AEW plante Krönung zum Champion frühzeitig

Vom Lehrer zum Wrestling-Star

Der in Halifax, Virginia geborene Page - eigentlich: Stephen Blake Woltz - hatte sich schon damals als Verheißung empfohlen. Page, in den ersten fünf Jahren seiner Karriere parallel High-School-Lehrer in Vollzeit war (Unterrichtsfächer: Journalismus und Grafikdesign), hatte sich als heißes Talent bei der US-Promotion Ring of Honor (ROH) und in Japan empfohlen.