Premier League: FC Everton verkommt unter Klubeigner Farhad Moshiri zur Lachnummer

Der iranische Geschäftsmann hält seit dem Jahr 2016 die Zügel bei den Toffees in der Hand - und bestimmt als Mehrheitseigner des Traditionsklubs derzeit die Schlagzeilen auf der Insel.

Der Grund klingt zunächst recht banal: Everton ist nach der Entlassung von Rafa Benítez seit knapp zwei Wochen auf Trainersuche. So weit, so normal.

Everton-Fans protestieren: „Pereira out, Lampard in“

In den fast sechs Jahren bei Everton hat sich Moshiri einen Namen als nicht sonderlich entscheidungsfreudiger Wendehals gemacht.

Mehr noch ist seine Art unberechenbar, was immer wieder deutlich wurde. Der erfolgreiche Geschäftsmann schien ein bestimmtes Ziel mit den Toffees vor Augen gehabt zu haben, doch sobald Fortschritte gemacht wurden, änderte er immer wieder seine Meinung.

So verhielt es sich nun auch bei der Trainersuche.

Die Fans sahen das anders. Sie protestierten rund um den Goodison Park und schmierten auch ein Graffiti mit deutlicher Aussage an die Wände. Die Message: „Pereira out, Lampard in.“

Moshiri „hat Everton in eine Lachnummer verwandelt“

Was dann aber tief blicken ließ war ein Interview, welches Pereira bei Sky Sports News über sein Gespräch führte. In diesem erzählte er brühwarm Einzelheiten. Beispielsweise, dass Moshiri begeistert von Pereiras Plan und Spielphilosophie gewesen sein soll. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

„Nach der letzten absurden Wendung in dieser Seifenoper, bei der ein Stellenbewerber live im Fernsehen zu seinem Vorstellungsgespräch befragt wurde, sollte man nicht mehr daran zweifeln, das Moshiri Everton in eine Lachnummer verwandelt hat“, lautete das knallharte Fazit der Daily Mail .

Fans wünschen sich Lampard als Benítez-Nachfolger

Doch selbst wenn es Moshiri in die Wege leitet, dass die Chelsea-Legende bald am Goodison Park aufschlägt, dürfte das die Aufregung der Anhänger über Evertons Mehrheitseigner kaum beruhigen. Immerhin hatte der Iraner nun schon zwei Wochen Zeit, mit Lampard einen vereinslosen Trainer zu verpflichten, der darauf brennt, einen neuen Job in der Premier League zu übernehmen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)