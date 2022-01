Klub-Weltmeisterschaft mit FC Chelsea live bei SPORT1 im Free-TV

Der neue FIFA-Welttrainer Thomas Tuchel nimmt mit dem FC Chelsea den nächsten großen Titel ins Visier und SPORT1 ist mittendrin. Deutschlands führende 360° Sportplattform hat sich von der Agentur Dentsu Inc. die plattformneutralen Verwertungsrechte an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft VAE 2021™ exklusiv in Deutschland und nicht-exklusiv in Österreich und der Schweiz gesichert.