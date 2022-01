Anzeige

Manchester United: Anthony Elanga Rangnicks nächstes Meisterstück Rangnicks nächstes Meisterstück

Rangnick nach Auswechslung von CR7: "Würde es wieder tun"

Matthias Weuthen

Anthony Elanga von Manchester United ist eine der spannendsten Neuentdeckungen in dieser Premier-League-Saison. Es scheint, als sei Ralf Rangnick ein weiteres Meisterstück gelungen.

Es läuft die 55. Spielminute. Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Fred spielt einen gezielten Ball durch die Abwehrreihen Brentfords zum durchgestarteten Anthony Elanga.

Der Youngster nimmt den Ball mit rechts an und legt sich ihn gleichzeitig hoch vor, sodass er nur noch mit dem Kopf aus kürzester Distanz vollenden muss. United führt mit 1:0 und und biegt auf die Siegerstraße ein.

„Die erste Berührung hat mir den Weg bereitet. Ich konnte den Torwart kommen sehen und musste ihn nur noch einköpfen“, kommentierte Elanga sein Tor nach dem Spiel. Am Ende standen ein 3:1-Auswärtserfolg und drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League für United.

Der 19-Jährige absolvierte die vollen 90 Minuten und bekam damit mehr Spielzeit als Superstar Cristiano Ronaldo an diesem Abend. Der schwedische Youngster spielte sich in den letzten Wochen in die erste Mannschaft von Ralf Rangnick und ist eines der spannendsten Talente der Premier League. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Ein Schwede aus Uniteds Jugend

Der Sohn von Joseph Elanga, einem ehemaligen Nationalspieler Kameruns, wurde 2002 im schwedischen Hyllie geboren und durchlief die Jugendabteilungen vom IF Elfsborg und Malmö FF. 2014 wechselte er dann im Alter von nur 12 Jahren in die Jugendakademie von Manchester United.

Als blitzschneller Außenbahnspieler überzeugte Elanga in verschiedensten Altersklassen. 2018 feierte er im Alter von 16 Jahren sein Debüt für die U18 der Red Devils. In 29 Spielen kam der Rechtsfuß auf 18 Torbeteiligungen. Im selben Jahr feierte Elanga auch Debüt in der schwedischen U17-Nationalmannschaft.

2020 folgte dann der nächste Schritt in der steilen Karriere des Teenagers, der schon mit 18 Jahren in der U23 von United auf Torejagd ging.

Explosion unter Ralf Rangnick

Sein überragendes Talent blieb auch dem damaligen Trainer der ersten Mannschaft, Ole Gunnar Solskjaer, nicht verborgen. Der Norweger verhalf Elanga im Mai 2021 zu seinem Debüt für die erste Mannschaft. Im Spiel gegen Leicester City kam er gleich zu seinem Startelf-Debüt. Zum Sieg reichte es jedoch nicht: United verlor das Spiel mit 1:2, doch Elanga machte seine ersten Schritte im Profifußball. Und nur zwei Wochen später gelang ihm bereits in seinem zweiten Spiel als Profi sein erster Treffer.

Das Spiel des nur 1,78 cm großen Flügelspielers zeichnet sich besonders durch seine technischen Fähigkeiten, sein Tempo und sein, für seine Größe, herausragendes Kopfballspiel aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick gelang Elanga der endgültige Durchbruch. Bisher kam er in sechs von neun möglichen Partien unter dem deutschen Trainer zum Einsatz und wusste fast immer zu überzeugen.

Mit seinen schnellen Tempodribblings setzte der Schwede immer wieder Akzente nach vorne und kreierte Chancen für seine Mannschaft. Rangnick ist sehr angetan von seinem Youngster: „Ich muss sagen, dass er sich vom ersten Tag an, von meiner ersten Trainingseinheit an, gezeigt hat. Ich hatte seinen Namen gehört, bevor ich hierhergekommen war und habe mir dann in meinem Hotelzimmer Videos von ihm auf YouTube angesehen. Ich dachte, der Junge ist wirklich gut“

Elanga schwärmt von Rangnick

Ende Dezember 2021 unterschrieb Elanga seinen ersten Profivertrag. United war es eine wichtige Angelegenheit, seinen Youngster langfristig zu halten und stattete ihn mit einem Vertrag über fünf Jahre bis 2026 aus.

Gegen Brentford erzielte Elanga schließlich sein erster Tor in der aktuellen Saison. Er sieht einen Teil seines steilen Aufstiegs in dieser Saison bei seinem Trainer begründet.

„Ich schätze den Trainer so sehr, man sieht die Intensität, die wir im Training an den Tag legen, und wenn man im Training arbeitet, bekommt man die Ergebnisse, die man verdient“, sagte der schwedische U21-Nationalspieler nach dem Spiel bei BT Sport. „Wenn du die Arbeit in das Training steckst, bekommst du Belohnungen in Spielen, das ist es, was ich versuche. So zu trainieren, wie ich spielen möchte.“