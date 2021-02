RB Leipzig verpflichtet Angelino fest, Vertrag bis 2025

RB Leipzig muss zwar den Abgang von Innenverteidiger Dayot Upamecano zum FC Bayern München verkraften, hatte aber dennoch am Freitagabend auch einen Grund zur Freude.

Angelino mit starker Entwicklung

Angelino entwickelte sich bei Leipzig (vor allem in der aktuellen Saison) zum Top-Scorer und ist mit neun Toren und 16 Vorlagen in 47 Partien am aktuellen Erfolg der Roten Bullen maßgeblich beteiligt.