FC Bayern München: Angelo Stiller wechselt zur TSG Hoffenheim

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern München verliert eines seiner größten Nachwuchstalente an einen Bundesliga-Konkurrenten!

Hoffenheim freut sich auf "spannendes Talent"

Bereits im vergangenen Transferfenster köchelten Gerüchte um einen Stiller-Wechsel zum Europa-League-Teilnehmer, da in Sebastian Hoeneß bei der TSG jener Trainer seit dieser Saison an der Seitenlinie steht, unter welchem Stiller in der vergangenen Saison zum unverzichtbaren Stammspieler im Drittliga-Team der Bayern wurde.