Transferticker: Aktuelle News, Gerüchte & Fakten zum Transfermarkt | SPORT1

Matthias Ginter könnte wohl nach Spanien wechseln. Cristiano Ronaldo sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen. SPORT1-Transferticker.

Top-Thema: Ginter vor Abflug nach Spanien (15.07 Uhr)

Besiegelt Klausel Coutinhos Barca-Aus? (10.16 Uhr)

Ronaldo kündigt Entscheidung an (7.41 Uhr)

+++ TOP-THEMA: Ginter vor Abflug nach Spanien? (15.07 Uhr) +++

Bayer Leverkusen ist in den Poker um Matthias Ginter eingestiegen - doch nach Informationen der Bild führen alle konkreten Spuren nach Spanien.

Der deutsche Nationalspieler soll von allen drei Spanischen Top-Klubs umworben werden. Der FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid haben demnach allesamt Interesse bei Ginters Berater hinterlegt.

Real ist nach dem Abgang von Vereins-Ikone Sergio Ramos noch auf einem weiteren Innenverteidiger, Barca will Clément Lenglet ersetzen und Atlético kann einen guten Verteidiger immer gebrauchen. Der Meister könnte sogar die besten Chancen haben, da Atléti derzeit mehr Geld zur Verfügung hat als die beiden ganz großen spanischen Klubs.

Ginter hatte sich einen Verbleib bei den Fohlen durchaus vorstellen können, doch von Seiten der Gladbacher ist wohl niemand wegen einer Vertragsverlängerung des 2022 auslaufenden Kontrakts auf den 27-Jährigen zugegangen. Nach der EM ist nun Zeit für den Poker. Gladbach wird wohl um die 20 Millionen Euro verlangen.

+++ 13.01 Uhr: Pekarik verlängert bei Hertha +++

Peter Pekarik hängt bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC ein weiteres Jahr dran. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, hat der 34 Jahre alte Rechtsverteidiger seinen Kontrakt um eine Spielzeit verlängert.

„'Peka‘ ist ein absoluter Vorzeige-Profi, seit vielen Jahren Herthaner und ein absolutes Vorbild an Zuverlässigkeit und guter Mentalität. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir ein weiteres Jahr mit ihm zusammenarbeiten können“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Der slowakische Nationalspieler läuft seit 2012 für Hertha auf und absolvierte in den bislang neun Spielzeiten 190 Pflichtspiele (sechs Tore, 13 Assists) für die Berliner.

„Jeder weiß, dass ich Herthaner bin und wie wohl ich mich im Verein und in der Stadt fühle“, sagte der dienstälteste Hertha-Profi: „Nach sportlich schwierigen Zeiten werde ich alles geben, dass wir nächste Saison erfolgreicher spielen.“

+++ 10.28 Uhr: Bayer-Talent vor Rückkehr auf die Insel +++

Es war wohl ein kurzes Gastspiel von Demarai Gray bei Bayer Leverkusen.

Im Winter 2021 hatte sich der Werksklub für zwei Millionen Euro die Dienste des Engländers gesichert. Nun steht er aber schon wieder vor einer Rückkehr in die Heimat. Die Times berichtet, dass der FC Everton kurz vor der Verpflichtung des 25-Jährigen steht. Und zwar für die Ablösesumme von rund 1,75 Millionen Euro.

Der Flügelstürmer kam bei Bayer zu drei Torbeteiligungen in 10 Bundesligaspielen (ein Tor und zwei Vorlagen).

+++ 10.16 Uhr: Besiegelt Klausel Coutinhos Barca-Aus? +++

Die Zukunft von Philippe Coutinho ist - mal wieder - ungewiss. Der FC Barcelona will den Brasilianer nun endgültig loswerden, hat aber bislang noch keinen Abnehmer gefunden.

Das könnte für die Katalanen aus finanzieller Sicht zu einem größeren Problem werden. Zum einen ist der klamme Klub auf die Ablöse und das wegfallende Gehalt angewiesen. Und außerdem geht es bei Coutinho um noch mehr Geld.

Grund ist eine Klausel im Vertrag des ehemaligen Bayern-Spielers, welche Barca noch einmal 20 Millionen Euro kosten würde. Und zwar dann, wenn Coutinho noch zehn weitere Spiele für den Klub macht. Dann hätte er 100 Pflichtspiele für die Blaugrana absolviert und Barca müsste die 20 Millionen Euro an den FC Liverpool überweisen. Das berichtet die As.

Der Offensivspieler war im Jahr 2018 als Superstar von den Reds nach Katalonien gewechselt. Für die astronomische Summe von 135 Millionen Euro - offensichtlich plus Bonuszahlungen. Mittlerweile wird sein Marktwert auf 30 Millionen Euro betitelt (transfermarkt.de). Gut möglich, dass er bald zum Schnäppchen-Preis verkauft wird. Immerhin hat Barca bei dem horrenden Schuldenberg, den der Klub angehäuft hat, nicht auch noch Geld für eine solche Klausel.

+++ 9.29 Uhr: Bayer macht bei Ginter offenbar ernst +++

Bayer Leverkusen macht im Werben um Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach offenbar Ernst. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll der Werksklub bereit sein, für den 27-Jährigen eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro zu bezahlen.

Ginter hat bei der Borussia noch einen Vertrag bis Saisonende. Während der EM hatte er geäußert, es habe mit Gladbach noch "keine Gespräche oder Verhandlungen" über eine Verlängerung gegeben.

Leverkusen ist spätestens nach der schweren Verletzung von Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss) auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive. Zumal Ergänzungsspieler Tin Jedvaj vor einem Wechsel zu Lokomotive Moskau steht.

Der Norweger Kristoffer Ajer von Celtic Glasgow, mit dem Bayer bereits einig schien, wechselt wohl zum FC Brentford in die englische Premier League. "Wir lassen uns nicht treiben", sagte Sportdirektor Simon Rolfes zum Thema Neuverpflichtungen.

+++ 7.41 Uhr: Ronaldo kündigt Entscheidung an +++

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo ist noch nicht final geklärt, da sorgt der Superstar mit einer kryptischen Nachricht auf Instagram für Aufsehen.

Der Portugiese posierte in einem Beitrag auf der Plattform neben einem seiner Autos und schrieb dazu: "Tag der Entscheidung."

Auf welche Entscheidung sich Ronaldo genau bezieht, darauf lässt die rätselhafte Botschaft nicht schließen.

Seit geraumer Zeit halten sich verschiedene Gerüchte um die Zukunft des aktuellen Profis von Juventus Turin. Zuletzt deutete jedoch alles auf eine weitere Zusammenarbeit zwischen CR7 und dem italienischen Rekordmeister hin.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, habe Ronaldo klargemacht, dass er beim italienischen Rekordmeister bleiben und seinen bis 2022 gültigen Vertrag erfüllen werde.

Sonntag, 19. Juli

+++ 23.46 Uhr: Folgt Thuram seinem Ex-Coach zum BVB? +++

Bleibt er, oder geht er? Marcus Thuram steht nach einem Bericht der L'Equipe gleich bei mehreren europäischen Top-Klubs auf dem Wunschzettel.

Was die Sache pikant macht: Der Stürmer und französische EM-Fahrer in Diensten von Borussia Mönchengladbach wird dabei auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, wohin unlängst Thurams Ex-Trainer Marco Rose gewechselt war.

Dem Bericht zufolge soll Thuram beim BVB zum Nachfolger von Jadon Sancho werden. Allerdings soll in die Fußstapfen des zu Manchester United wechselnden Sancho laut übereinstimmenden Medienberichten Donyell Malen von der PSV Eindhoven treten.

Und: Von seinem Klub ist der niederländische Nationalspieler dem Vernehmen nach bereits für Verhandlungen mit Interessenten freigestellt worden.

Dass Thuram, an dem wiederum offenbar auch Tottenham Hotspur, SSC Neapel und AS Rom baggern, nun dazwischenfunkt und ausgerechnet in Dortmund landet, erscheint demnach fraglich.

Zumal: Das Verhältnis zwischen Gladbach und dem BVB gilt seit dem komplizierten Rose-Wechsel als belastet. "Das schafft der BVB nicht. Das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder kaputt zu machen", hatte Max Eberl hierzu damals erklärt.

Es ist schwer vorstellbar, dass Gladbachs Sportdirektor Thurams Transfer zur anderen Borussia grünes Licht erteilt.

+++ 21.58 Uhr: Stuttgart steht vor Führich-Transfer +++

Neuzugang für den VfB Stuttgart: Nach längerem Buhlen scheint der Transfer von Chris Führich vom SC Paderborn perfekt zu sein. Das vermeldet die Bild.

Der 23-Jährige soll bereits am einwöchigen Trainingslager in Kitzbühel teilnehmen, das am vergangenen Samstag begann. Laut Bild zahlt der VfB 2,5 Millionen Euro Ablöse - Transfermarkt spricht von 3 Millionen.

Führich hatte in der vergangenen Saison 37-mal für Paderborn gespielt, erzielte 14 Tore und lieferte acht Assists.

Erst im Mai war der Außenstürmer, der zuvor bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden hatte, für eine Ablöse von 700.000 Euro zum SC gekommen. Jetzt wird er teurer weiterverkauft.

+++ 17.40 Uhr: Ex-Bayern-Profi bei Barcelona im Gespräch +++

Der FC Barcelona bezieht bei der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld offenbar auch einen ehemaligen Bayern-Profi in Betracht.

Wie die spanische AS berichtet, handelt es sich dabei um Renato Sanches. Der Portugiese sei Barca bereits angeboten worden.

Dabei soll eine Leihe mit Kauoption oder Kaufpflicht im Gespräch sein, heißt es weiter. Auch die Mundo Deportivo spricht von einem Interesse Barcelonas.

Oberste Priorität genießt der aktuelle Lille-Profi jedoch nicht. Als Wunschlösung für das Team von Trainer Ronald Koeman gelte immer noch Saúl Níguez von Atlético Madrid.

Sollte ein angepeiltes Tauschgeschäft, bei dem Antoine Griezmann Barcelona für den Profi von Atlético verlassen würde, nicht stattfinden, könnte Sanches in den Fokus von Barca rücken.

Der Vertrag des 23-Jährigen beim französischen Meister OSC Lille läuft noch bis 2023.

+++ 14.22 Uhr: Kostic vor brisantem Wechsel? +++

Nachdem Fredi Bobic Eintracht Frankfurt Richtung Hertha BSC verließ, dürften die meisten Fans von Eintracht Frankfurt nicht mehr gut auf ihren ehemaligen Vorstand zu sprechen sein.

Der Unmut könnte sich nun verstärken, wenn es stimmt, was die Bild berichtet: Dass nämlich Eintracht-Star Filip Kostic drauf und dran ist, dem früheren Frankfurt-Manager zu folgen. Demnach würden die Berliner Verantwortlichen an einem Transfer des 28 Jahre alten Flügelstürmers basteln.

Bobic hatte Kostic bereits von Stuttgart nach Frankfurt geholt.

Besonders brisant wäre der Wechsel, weil Bobic dem Offensivspieler zu gemeinsamen Eintracht-Zeiten angeblich zugesagt haben soll, die Hessen im Sommer verlassen zu dürfen. Zudem kenne der neue Hertha-Geschäftsführer alle Details aus Kostics Vertrag.

Mit 30 Millionen Euro dürfte der Deal für die Berliner aber nicht billig werden. Dank der 20 Millionen Euro durch den Verkauf von Jhon Cordoba nach Krasnodar könnte Hertha den Transfer aber stemmen.

+++ 9.07 Uhr: Auch Juve mischt im Haaland-Poker mit +++

Um die Zukunft von Erling Haaland ranken sich fast täglich neue Gerüchte.

Der Torjäger von Borussia Dortmund hat zwar in diesem Sommer keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, doch ob das kolportierte "unmoralisches Angebot" des FC Chelsea über 175 Millionen Euro die Verantwortlichen des BVB nicht doch unruhig werden lassen könnten, sei einmal dahingestellt.

Sicher ist, dass es für die Westfalen wesentlich schwerer sein wird, Haaland auch im nächsten Sommer zu halten - denn dann greift eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro.

Glaubt man der italienischen Tageszeitung La Repubblica, wirft nun auch Juventus Turin seine Hut in den Ring. Demnach sei der Norweger, der am 21. Juli 21 Jahre alt wird, als Nachfolger von Cristiano Ronaldo eingeplant. Der Vertrag des Portugiesen endet nach der kommenden Saison.

Durch den Wegfall seines Gehaltes (angeblich 31 Millionen Euro netto), hätte die "Alte Dame" wieder Ressourcen, um sich Haaland leisten zu können.

Samstag, 18. Juli

+++ 19.39 Uhr: Sancho-Nachfolge? Zorc meldet sich zu Wort +++

Die Gerüchte bei Borussia Dortmund um die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten Jadon Sancho produzieren auch den Namen Donyell Malen.

Der 22 Jahre alte Niederländer in Diensten der PSV Eindhoven soll Medienberichten zufolge als Wunschkandidat gelten - und hat nun auch Michael Zorc mit einem Statement reagieren lassen.

Am Rande der Testspiel-Niederlage gegen den VfL Bochum (1:3) sagte der Sportdirektor des BVB bei Sky: "Ja, ich lese da auch immer von und ich verfolge das sehr interessiert. Wir haben uns noch nicht geäußert, aus gutem Grund, wir wollen das auch in Zukunft tun."

Zorc hielt sich bedeckt, fügte aber an: "Es ist natürlich schon so, dass wir auf jeden Fall in dieser Transferperiode noch einen Spieler verpflichten werden, aber… lassen sie sich einfach überraschen."

"Mit dem Geld für Sancho und Haaland wäre man potenter als Bayern"

+++ 7.50 Uhr: 58 Millionen - Arsenal vor Megatransfer +++

Der FC Arsenal steht englischen Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ben White.

Wie die Sun berichtet, haben sich die Gunners mit Brighton & Hove Albion über die Ablösesumme für White geeinigt. Der 23-Jährige soll demnach für 50 Millionen Pfund (rund 58 Millionen Euro) zu den Gunners wechseln.

Vorher seien Angebote der Londoner im Wert von 46 und 48 Millionen Euro abgelehnt worden.

Kommt der Wechsel zustande, wäre White auf einen Schlag der zweitteuerste englische Verteidiger - nur für Harry Maguire (für 87 Millionen Euro zu Manchester United) wurde bisher mehr bezahlt -, sowie der drittteuerste Arsenal-Einkauf nach Nicolas Pépé (kam 2019 für 80 Millionen Euro von OSC Lille) und Pierre-Emerick Aubameyang (kam 2017 für rund 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund).

White verbachte nahezu seine gesamte Jugend bei Brighton. In der Saison 2019/20 spielte er leihweise für Leeds United und war maßgeblich am Aufstieg in die Premier League beteiligt. Nach seiner Rückkehr nach Brighton wurde er auch dort zum absoluten Leistungsträger.

White stand auch im Kader der Three Lions bei der EM 2021, kam allerdings nicht zum Einsatz. Im Vorfeld des Turniers hatte er sein Länderspieldebüt gefeiert.

Freitag, 16. Juli

+++ 23.54 Uhr: Wie geht es mit Kane weiter? +++

Eine der heißesten Personalien in diesem Transfer-Sommer ist Harry Kane.

Bleibt der englische Nationalstürmer bei Tottenham Hotspur oder wechselt er zu Manchester City?

In den letzten Monaten war immer wieder zu vernehmen, dass der 28-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, die Londoner nach dem neuerlichen Verpassen der Champions League verlassen will, um bei einem Topverein um Trophäen kämpfen zu können.

Doch Tottenham will sein Tafelsilber nicht verscherbeln, der Daily Mail zufolge soll Tottenham-Boss Daniel Levy gar eine Offerte über 100 Millionen Pfund von Manchester City abgelehnt haben. Die Truppe von Pep Guardiola sucht händeringend einen Knipser und somit einen Nachfolger für Sergio Agüero, der zum FC Barcelona abgewandert ist.

Offenbar will Levy mindestens 150 Millionen Pfund für Kane einheimsen, am liebsten seinen Superstar jedoch von einem Verbleib in London überzeugen.

Nun hat sich auch der neue Tottenham-Trainer Nuno Espirito Santo auf seiner ersten Pressekonferenz zu Wort gemeldet und betont, dass er fest mit Kane, der nach der Europameisterschaft noch im Urlaub ist, plane.

"Harry ist unser Spieler, Punkt. Über etwas anderes müssen wir nicht reden, ich freue mich darauf, wenn er wieder zum Team stößt", erklärte der Portugiese. "Jetzt ist für Harry die Zeit, um neue Energie zu sammeln und sich auszuruhen. Wenn Harry wiederkommt, haben wir Zeit zum Reden. Wir wollen uns verbessern, und dabei zählen wir auf Harry."

+++ 22.22 Uhr: U21-Europameister zurück in der Bundesliga +++

Der VfL Wolfsburg verstärkt sich für seine Champions-League-Saison - und zwar gleich doppelt.

Nach dem Transfer von Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln) gaben die Niedersachsen am Freitagabend auch die Verpflichtung von U21-Europameister Lukas Nmecha bekannt.

Der 22 Jahre alte Stürmer Nmecha, der in der vergangenen Saison an den RSC Anderlecht ausgeliehen war und angesichts von 24 Torbeteiligungen in 41 Partien überzeugte, kehrt nach zwei Jahren von Manchester City zurück und erhält einen Vertrag bis 2025.

"Wir waren von Lukas' Qualitäten immer überzeugt und haben seinen Weg auch nach seinem Weggang aus Wolfsburg weiter genau verfolgt. In Anderlecht hat er den nächsten Karriereschritt gemacht und sich enorm weiterentwickelt", erklärte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Und fügte an: "Nicht zuletzt bei der deutschen U21-Auswahl hat er gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft auf und neben dem Platz sein kann und dass er trotz seiner erst 22 Jahre Führungsaufgaben übernimmt und vorangeht. Wir freuen uns sehr, dass mit Lukas eine der vielversprechendsten deutschen Offensivkräfte wieder und jetzt dauerhaft Teil des VfL ist."

Die Ablösesumme für Nmecha, bei der U21-EM Torschützenkönig mit vier Treffern in sechs Spielen, soll dem Vernehmen nach bei acht Millionen Euro liegen.

+++ 13.07 Uhr: Barca stellt Bedingungen für Griezmann-Deal +++

Bereits seit einigen Tagen wird über eine mögliche Rückkehr von Antoine Griezmann zu seinem Ex-Klub Atlético Madrid berichtet – im Tausch gegen Saul Niguez.

Laut Sky Sports habe der FC Barcelona nun jedoch neue Bedingungen gestellt und die Verhandlungen so ins Wanken gebracht.

Die Katalanen fordern neben Niguez offenbar noch zusätzliche 15 Millionen Euro oder Mario Hermoso oder Renan Lodi als Tauschmasse.

Beide Spieler hatten in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erfolg der Colchoneros - ob Atlético tatsächlich einen der Spieler ziehen lässt ist daher mehr als fraglich.

+++ 17.18 Uhr: Fix! Bornauw nach Wolfsburg +++

Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw verstärkt künftig den VfL Wolfsburg und verlässt den 1. FC Köln. Das bestätigten beide Vereine am Freitag.

Der 22-Jährige unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Bornauw für 14,5 Millionen Euro Ablöse zu den Niedersachsen. Nach kicker-Informationen kann die Summe durch Bonuszahlungen sogar auf 17 Millionen Euro ansteigen.

"Er ist unser absoluter Wunschspieler für die Defensive", erklärte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. Bornauw selbst meinte: "Der VfL ist eine Topadresse im deutschen Fußball und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die in der Bundesliga, aber auch in Europa auf uns warten."