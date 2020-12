SPORT1 zeigt die Pfeile der Darts-Stars wie van Gerwen, Rob Cross, Max Hopp

Jeder Darts-Star hat sein eigenes Spielgerät. Ob James "The Machine" Wade, Gary Anderson oder "MVG" - die Pfeile sind genau auf die Vorlieben der Spieler zugeschnitten.

SPORT1 erklärt, welches Equipment "The Machine", MvG und Co. bei der PDC-WM dabei haben.

So ist das Arbeitsgerät aufgebaut:

Mit Wolfram und Nickel zum ganz großen Sport

Am vordersten Ende des Pfeils befindet sich die Spitze, auch Steeltip genannt, da sie aus Edelstahl (Stainless Steel) besteht. Die Spitze ist am so genannten Barrel befestigt. Dort hält der Spieler den Pfeil.

Steeldarts als Voraussetzung

Nach einem kleinen Gummiring folgt der Schaft, der meist aus Nylon oder Aluminium besteht. In diesem steckt der Flight. Der Flight sorgt dafür, dass das Sportgerät überhaupt fliegen kann, um die Distanz zum Dartboard in gewünschter Flugmanier zu überwinden.

Hoher Einzelpreis

Profi-Spieler benutzen alle Steeldarts, welche mit einer Metallspitze versehen sind. Ohne diese Spitze, auch Tip oder Point genannt, würden sie nicht in der Dartscheibe stecken bleiben.

Der Preis der originalen Turnier-Dartpfeile variiert zwischen den Modellen. Gute Pfeile beginnen bei ungefähr 80 Euro, können aber auch, je nach Modell, weit jenseits der 100 Euro liegen.

Michael van Gerwen:

Die aktuelle Nummer eins der Welt trat jahrelang mit Pfeilen der Marke XQMax Darts an. Der Linkshänder bevorzugte das Modell mit 23 Gramm. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Spielern wirft MVG Pfeile mit einem schmalen Schaft.

Anfang des Jahres wechselte MvG zu Branchenführer Winmau – und damit auch seine Pfeile. Die neuen waren den alten nachempfunden, es gab keine erkennbaren Unterschiede. Allerdings konnte "Mighty Mike" mit den Pfeilen nicht an seine alten Leistungen anknüpfen und hatte zuletzt mit einer veritablen Formkrise zu kämpfen.

Nach dem vorzeitigen Aus in der Premier League zog van Gerwen die Notbremse. Am 12. September packte er seine alten Darts wieder aus. Möglich macht das eine Klausel im Vertrag mit Winmau, die ihm eine Rückkehr zum alten Modell erlaubt.

Gary Anderson:

Ein kleines Detail fällt dabei besonders auf: Am vorderen Ende der Anderson-Torpedos blitzt ein kleiner, runder, blauer Kreis – das typische Markenzeichen des Spielgeräts.

James Wade:

"The Machine" spielt wie der Schotte Darts von Unicorn, bevorzugt allerdings die "Maestro Premier James Wade Phase 2". Mit 20 Gramm sind sie sogar noch ein Stück leichter als die Pfeile von MvG oder Anderson.

Allerdings erinnern sie vom Design an die Darts von "The Machine"

Adrian Lewis:

Der zweimalige Weltmeister spielt mit Darts von Target. Mit "Jackpot" konnte der aufstrebende Hersteller einen großen Namen gewinnen und greift damit die etablierten Marken Winmau und Unicorn an. Dafür bekam der Engländer sogar seine eigene Linie von Target.

In der schmalen Statur unterscheiden sich die Darts allerdings grundlegend von seinem Werfer.

Am Donnerstag feiert eine der größten Sport-Legenden Geburtstag. Darts-Superstar Phil "The Power" Taylor wird 60 Jahre alt. In seiner Karriere gelingen dem Briten unglaubliche Erfolge © Getty Images

Insgesamt 185 Titel kann Taylor PDC-Angaben zufolge gewinnen, darunter 16 WM-Siege. Ist "The Power" damit auch der größte Spieler aller Zeiten? SPORT1 zeigt die Rangliste der Pfeile-Legenden © SPORT1-Grafik/Imago

PLATZ 10 – TRINA GULLIVER: Die heute 50-Jährige ist die beste Spielerin aller Zeiten. Sage und schreibe zehn Mal durfte sich die Britin bereits über den Weltmeister-Titel freuen. Zwischen 2001 und 2011 stand sie ununterbrochen jedes Jahr im Finale © Getty Images

Das "Golden Girl" – so lautet ihr Spitzname – hat sich als Einlaufmusik einen ganz besonderen Song ausgesucht. Die BDO-Spielerin betritt die Darts-Bühnen stets unter den Klängen von "You Sexy Thing" von Hot Chocolate © Getty Images

PLATZ 9 – DENNIS PRIESTLEY: Zweimal krönte sich der Brite im Laufe seiner Karriere zum Weltmeister. Er war der erste große Rivale von Legende Phil Taylor und schlug ihn bei der ersten PDC-WM 1994. In den folgenden sechs Jahren stand er noch vier Mal im Finale, verlor jedoch stets gegen den großen Meister © Getty Images

Seinen Spitznamen "The Menace - die Nervensäge" - hat er von der bekannten englischen Cartoonfigur Dennis the Menace. Vor seinen Würfen konzentrierte sich Priestley auffallend lange auf sich selbst. 2014 hat er seine PDC-Laufbahn beendet © Getty Images

PLATZ 8 - GARY ANDERSON: Trotz seiner bitteren Halbfinal-Niederlage gegen MvG bei der Darts-WM 2019 ist der Schotte bereits jetzt eine Legende. 2015 und 2016 setzte er sich die WM-Krone auf. Zudem gewann er das World Matchplay, die Premier League und die UK Open © Getty Images

Der "Flying Scotsman", so heißt - in Anlehnung an den "Fliegenden Holländer" - die schnellste Zugverbindung zwischen London und Edinburgh, hat seit langem mit starken Rückenproblemen zu kämpfen. Bis zu seinem Wechsel von der BDO zur PDC kam der begnadete Dartsspieler nach eigenen Angaben fast ohne Training aus © Getty Images

PLATZ 7 – MARTIN ADAMS: Wenn einer ein Thema durchzieht, dann Martin Adams. Der Brite hat nicht nur den Spitznamen "Wolfie", er läuft auch mit dem Song "Hungry Like the Wolf" von Duran Duran ein. Im April 2016 erkrankte er an Prostatakrebs und musste bis November pausieren. In den Jahren zuvor mauserte er sich zur BDO-Legende © Getty Images

2007, 2010 und 2011 schnappte er sich den WM-Titel seines Verbandes. Seinen ersten Triumph musste er sich besonders hart erarbeiten. Nach 6:0-Vorsprung glich Joe Mixon zum 6:6 aus, ehe Adams zu seiner Form zurückfand und schließlich gewann © Getty Images

PLATZ 6 – JOHN LOWE: In den 70er und 80er Jahren zählte der Brite zu den bekanntesten Spielern seines Landes. Dennoch gelang es ihm nie, an seinem größten Rivalen Eric Bristow vorbeizuziehen. Legendär wurde Lowe am 13. Oktober 1984: Damals gelang ihm als erstem Spieler vor laufenden Kameras ein Neun-Darter © Getty Images

1979, 1987 und 1993 holte er den WM-Titel. Neben Phil Taylor ist Lowe der einzige Spieler, der es geschafft hat, in drei unterschiedlichen Jahrzehnten Weltmeister zu werden. 1993 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der PDC © Getty Images

PLATZ 5 – JOHN PART: Unter dem Spitznamen "Darth Maple" sorgte der im kanadischen Toronto geborene Part (l.) in der Darts-Welt für Aufsehen. Als erster und bis heute einziger Nichteuropäer gelang es ihm 2003 (gegen Phil Taylor) und 2008, die PDC-Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Für die vergangenen vier WMs konnte sich Part aber nicht qualifizieren © Getty Images

Bereits 1994 sicherte er sich seinen ersten WM-Titel, damals noch in Diensten der BDO. Besonders beeindruckend war für viele der Walk-on des Kanadiers. Zum musikalischen Thema von Darth Vader aus dem Star-Wars-Film "Das Imperium schlägt zurück" lief Part mit lebensgroßen Figuren des Films ein © Getty Images

PLATZ 4 – RAYMOND VAN BARNEVELD: Auch wenn die letzten zwei Weltmeisterschaften mit bitteren Enttäuschungen endeten (Aus in Runde 2 und Aus in Runde 1), blickt "Barney" auf eine glorreiche Laufbahn zurück. Viermal gewann der Niederländer die BDO-WM, 2007 krönte er sich zum Champion der PDC © Getty Images

Siege beim Grand Slam of Darts, den UK Open, beim World Cup of Darts und der Premier League runden seine Titelsammlung ab. Die Duelle mit Landsmann Michael van Gerwen und Phil Taylor sind legendär. Seine Erstrundenpleite bei der WM 2020 war sein letztes Spiel. Der Angriff aufs Darts-Podium bleibt damit aus © Getty Images

PLATZ 3 – ERIC BRISTOW: Er galt als der erste Superstar im Dartssport. Bristow entdeckte und förderte Phil Taylor. Zwischen 1980 und 1986 gewann er fünf WM-Titel und wurde 2005 in die PDC Hall of Fame aufgenommen. Auch er zählt zu den Gründungsmitgliedern der PDC © Getty Images

Anfang April 2018 brach der Brite nach einem Premier-League-Abend in Liverpool auf dem Weg zu seinem Auto zusammen und starb kurze Zeit später. Seine Erfolge beim World Matchplay, dem World Masters und den World Championships sind unvergessen © Getty Images

PLATZ 2 – MICHAEL VAN GERWEN: Vier Premier-League-Triumphe in Serie (Taylors Rekord eingestellt), Erfolge bei allen Major-Events, drei WM-Triumphe und Rekorde am Fließband - "The Green Machine" legt eine Karriere sondergleichen hin © PDC Darts

In der 2. Runde der Players Championship Finals gegen Adrian Lewis hatte der Weltranglistenerste zuletzt den 22. Neun-Darter in seiner PDC-Karriere geworfen. Damit zog er mit Phil Taylor gleich. Erst im Oktober hatte er seinen letzten Makel getilgt und nach dem Triumph in der Champions League of Darts jeden großen PDC-Titel mindestens ein Mal gewonnen © Getty Images

MvG hat mit nur 30 Jahren schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt (38 Major-Titel). Seine Dominanz beeindruckt. Das WM-Finale 2017 gegen Gary Anderson ging in die Geschichte ein. Gemeinsam schraubten beiden zusammen in gerade einmal zehn Sätzen 42 180er ins Board - Weltrekord. Nun winkt ihm WM-Titel Nummer vier, womit er sich von den dreimaligen Siegern John Lowe, John Part, Martin Adams und Glen Durrant absetzen könnte © Getty Images

PLATZ 1 – PHIL TAYLOR: In der Geschichte des Darts gibt es keinen größeren Spieler als Phil "The Power" Taylor. Insgesamt 16 Mal wurde der Engländer Weltmeister - zweimal bei der BDO und 14 Mal bei der PDC. Dazu kommen 16 Siege beim World Matchplay, elf Erfolge beim World Grand Prix und sechs Premier-League-Siege © Getty Images