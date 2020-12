Anzeige

Darts-WM 2021: Regeln, Modus, Sets, Legs, Neun-Darter, Preisgeld So funktioniert die Darts-WM

Im Ally Pally in London fliegen beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres wieder die Pfeile. SPORT1 erklärt die Regeln und den Spielmodus des WM-Turniers.

Wenn ab dem 15. Dezember (alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) im berühmten Alexandra Palace in London wieder die Pfeile Richtung Dartscheibe fliegen, weiß jeder Fan weltweit – das absolute Highlight des Jahres geht mit der PDC Darts-WM wieder los!

Der Dartsport ist gerade im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren höchst populär geworden, doch noch immer fragen sich viele Leute, worum es in diesem Präzisionssport überhaupt geht und wie die Regeln sind.

SPORT1 erklärt die wichtigsten Regeln zur Darts WM 2021:

Darts-WM 2021: Teilnehmer, Preisgeld

Bei der 28. Darts-WM gehen 96 Spieler an den Start. Von 2006 bis 2018 betrug die Teilnehmerzahl 72.

Die besten 32 über die PDC Order of Merit qualifizierten Spieler stehen mit einem Freilos bereits in der 2. Runde. Ihnen folgen wollen die restlichen 64 Spieler, die in K.o.-Duellen gegeneinander antreten.

Ebenfalls 2019 wurde das Preisgeld angehoben. Auch bei der diesjährigen WM werden insgesamt 2,5 Millionen Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet. Das sind 700.000 Pfund mehr als bei der WM 2018. Der Weltmeister erhält in diesem Jahr wieder 500.000 Pfund (2018: 400.000 Pfund)

Darts-WM 2021 Regeln: Abstand usw.

Das Dartsboard wird in einer Höhe von 1,73 Metern (gemessen am Mittelpunkt) aufgehängt. Die Spieler werfen die Dartpfeile bis zu dreimal aus einer Entfernung von genau 2,37 Metern, vom sogenannten Oche, auf die Scheibe (SERVICE: Das Darts-Vokabular).

Der Mittelpunkt des Dartsboards befindet sich exakt in einer Höhe von 1,73 Meter

Werden die großen Felder getroffen, gibt es einfache Punkte. Der äußere, schmale Ring zählt doppelt und wird vor allem beim Beenden eines Legs wichtig, der innere Ring zählt dreifach - beide sind acht Millimeter breit.

Darts-WM-Regeln: Höchste Aufnahme und Bulls-Eye

Die Höchstpunktzahl pro Wurf ist also die dreifache Zwanzig (Triple-20). Bei drei Würfen ergibt das eine mögliche Höchstpunktzahl von 180 Punkten pro "Drei-Dart-Aufnahme".

Die beiden Pfeile landeten nicht in der Triple-20

Zudem gibt es noch das Bulls-Eye, der Kreis in der Mitte des Dartboards. Hier trifft man noch eine Unterscheidung zwischen dem "Outer Bull" (der grüne, äußere Bereich des Kreises) und dem "Inner Bull" (der rote, innere Teil des Kreises), auch "Single" oder "Double Bull" genannt.

Ein Treffer in das "Outer Bull" bringt 25 Punkte, wenn der Dart im "Inner Bull" landet, sind das 50 Punkte. Ein Wurf in das "Inner Bull" ist außerdem auch eine Möglichkeit, ein Leg auszuchecken.

Darts-WM-Regeln Legs: 501 – Straight-In, Double-Out

Der Klassiker: Die Akteure müssen versuchen, ein Leg - also 501 Punkte - möglichst schnell exakt auf Null zu bringen. Jeder Wurf wird gezählt, dabei muss der entscheidende Wurf, um auf Null zu kommen, allerdings über eines der Doppelfelder (äußerer Ring oder Bulls Eye) erfolgen. Das nennt man "Double-Out".

Dagegen darf ein einzelnes Leg mit einem Wurf in einen beliebigen Bereich der Dartscheibe eröffnet werden (Straight-In).

Wirft ein Spieler mehr als die geforderte Punktzahl oder hat nur einen einzigen Zähler Rest, ertönt vom Schiedsrichter ("Caller") der Ausspruch "No Score" ("Keine Punkte"). Die Aufnahme wird also nicht gewertet. Es werden nur Pfeile gewertet, die auch im Brett stecken bleiben bzw. deren Spitzen das Board berühren.

Der schnellste Weg, 501 Punkte auf Null zu bringen, ist das perfekte Spiel - der sogenannte Neun-Darter. Insgesamt gibt es 71 Varianten, das Nine-Dart-Finish hinzulegen.

Bei einer Darts-WM gelang dieses Kunststück bislang erst neun Mal, und mit dem Niederländer Raymond van Barneveld und dem Engländer Adrian Lewis erst zwei Dartspielern mehrfach. Gary Anderson gelang am 2. Januar 2016 als letztem Spieler bei einer WM das perfekte Leg. (SERVICE: Das ist ein Neun-Darter)

Darts-WM Regeln: Sets und Legs

Von Runde zu Runde wird es für die Teilnehmer schwieriger, weiterzukommen. In der 1. Runde müssen die Spieler drei Sätze für sich entscheiden, um den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen. Auch in der 2. Runde wird nach dem Modus "Best of 5" gespielt.

Wer 501 Punkte per Doppelfeld oder Bulls-Eye ausmacht, holt sich ein Leg, drei Leg-Gewinne bringen einen Satz.

In der dritten und vierten Runde sind dann vier Satzgewinne ("Best of 7") zum Weiterkommen erforderlich. Nach dem Viertelfinale ("Best of 9") steigert sich der Modus jeweils um zwei Sätze. Im Halbfinale braucht ein Dartsspieler also sechs gewonnene Sätze ("Best of 11").

PDC schafft Sudden-Death-Regel bei 5:5 ab

Außerdem gibt es besondere Regeln für das Finale der Darts-WM: Weltmeister wird, wer sieben Sätze für sich entscheidet ("Best of 13"). 2020 gelang dies dem Schotten Peter Wright, der sich mit 7:3 in Sätzen gegen seinen Vorgänger Michael van Gerwen durchsetzte.