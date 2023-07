Faustballer bei Heim-WM mühelos im Viertelfinale

Die deutschen Faustballer haben bei der Heim-WM in Mannheim mühelos das Viertelfinale erreicht.

Die deutschen Faustballer haben bei der Heim-WM in Mannheim mühelos das Viertelfinale erreicht. Nach 3:0-Erfolgen gegen Namibia und die Schweiz wurde am Montag auch Italien mit 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) besiegt und der erste Platz in der Vorrundengruppe A gesichert.