Tennis-Hochzeit: Wimbledonsiegerin heiratet ihren Trainer

Erfreuliche Nachrichten um Tennis-Star Petra Kvitova. Die zweimalige Wimbledonsiegerin und ihr langjähriger Partner Jiri Vanek haben sich am Wochenende das Ja-Wort gegeben.

Die tschechische Spitzenspielerin teilte in den sozialen Medien ein Foto von sich und ihrem Mann und schrieb dazu „Mr and Mrs“ sowie das Datum der Hochzeit „22.7.2023″.

Tennis-Hochzeit: Stars gratulieren

Zahlreiche User gratulierten dem frisch gebackenen Ehepaar in den Kommentaren. Unter anderem drückten auch French-Open-Siegerin Iga Swiatek und die deutsche Tennis-Spielerin Angelique Kerber ihre Glückwünsche aus.

Vanek, der zwölf Jahre älter ist als Kvitova, ist nicht nur Lebenspartner der 33-Jährigen, sondern seit 2016 auch ihr Trainer. Bereits im Vorjahr hatte das Paar vor Beginn der US Open 2022 seine Verlobung bekannt gegeben.

Kvitova konnte in ihrer Karriere bislang 31 Turniersiege auf der WTA-Tour feiern. Derzeit belegt sie den achten Platz in der Weltrangliste. Im Oktober 2011 erreichte die Tschechin mit Rang zwei ihre bisher beste Platzierung in der Weltrangliste.