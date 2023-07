Im Raum steht eine Ablöse von 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler des FC Bayern . Am Montag reiste der 29-Jährige schon von München nach Dortmund.

Ein weiteres Indiz für seinen nahenden Abschied liefert der Österreicher selbst. So löschte er auf seinem Instagram-Profil alle Bilder mit Bayern-Bezug.

Rigoroser Schritt! Sabitzer löscht alle Bayern-Bilder

Jetzt aber finden sich auf seinem Insta-Account keine Bilder mehr zwischen seinem Abschiedspost bei RB Leipzig vom 30. August 2021 und seiner Vorstellung bei Manchester United am 2. Februar 2023. An die „Red Devils“ war er in der Rückrunde ausgeliehen.