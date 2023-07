Medien: Juventus will diesen Eintracht-Star! Bringt er Frankfurt über 35 Millionen?

"New York für mich!" Eintracht-Neuzugang schwärmt von Frankfurt

Jesper Lindström wird Eintracht Frankfurt womöglich verlassen. Ein Topklub aus Italien meldet offenbar Interesse an.

Juventus soll in Lindström einen möglichen Ersatz für Federico Chiesa sehen, dessen Abgang als wahrscheinlich gilt. Ein Verkauf des italienischen Europameisters soll rund 60 Millionen Euro in die Turiner Kassen spülen, die in die Aufstockung des Kaders investiert werden sollen.