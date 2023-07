FC Bayern: Keeper kurz vor Abgang! Alle Details zum Deal!

Die Leihgebühr wird bei einer Million Euro liegen. Der Deal soll am Montag finalisiert werden, Nübel muss noch den Medizincheck absolvieren.

Nübel vom FC Bayern zum VfB Stuttgart

Die vergangenen beiden Jahre hatte der 26-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis 2025 läuft, als Leihspieler bei der AS Monaco verbracht.

Eine Backup-Rolle hinter Manuel Neuer, der am Comeback arbeitet, kam für ihn nicht infrage .

Der FC Bayern wird am Montagnachmittag zu seiner Asienreise aufbrechen. Nübel wird dann schon nicht mehr zum Team gehören.

Keine Rückennummer für Nübel

Auf der Homepage des Rekordmeisters hatte Nübel zuletzt in der Kaderliste schon weder ein Bild noch eine Trikotnummer bekommen.

Das entsprechende Porträt-Foto fehlte am vergangenen Donnerstag noch - wie bei einigen weiteren Profis.

Später erfuhr die Seite dann aber noch ein Update, aktuell ist der 26-Jähre mit Bild und der Nummer 36 aufgeführt und nahm am Sonntag auch noch an der Teampräsentation in der Allianz Arena teil.