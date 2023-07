Nach Tour-Sieg: Vingegaard deutet Abschied an

Ullrich enthüllt in Doku: "Ich hab' Kokain in Massen genommen"

Besondere Ehre für Toursieger Jonas Vingegaard: Anlässlich des zweiten Triumphs des 26-Jährigen bei der Frankreich-Rundfahrt wurde die Brücke über den Großen Belt in der Nacht auf Montag in den dänischen Nationalfarben Rot und Weiß erleuchtet.

Dominator Vingegaard hatte seinen zweiten Coup am Sonntag in Paris gefeiert - für seine Landsleute aber auch eine weniger gute Nachricht parat: Er hegt Umzugspläne. "Vielleicht", antwortete er mit einem vielsagenden Lächeln auf die Frage der Zeitung Ekstrabladet, ob er seinen Wohnort in die Schweiz verlegen werde, wie Freundin Trine Hansen angedeutet hatte.

In Vingegaards Heimat ist es zu flach

Zuhause, gab Vingegaards Lebensgefährtin zu bedenken, sei es schlicht zu flach. "Wir können nicht in Dänemark leben, weil es dort leider keine Berge gibt", sagte sie am Sonntag in Paris. Auch wolle die Familie der kleinen Tochter Frida zuliebe an einen Ort ziehen, der dem Herrn Papa berufsmäßig mehr entgegenkommt, damit dieser häufiger bei seinen Lieben bleiben könne.