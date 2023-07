FC Bayern: Neues zum Walker-Deal - ist es am Mittwoch schon soweit?

Der Transfer des englischen Nationalspieler Kyle Walker zu Bayern München rückt näher. Bei einem Termin in Tokio könnte für Klarheit gesorgt werden.

Wie SPORT1 weiß, könnte der Deal am Rande des Testspiels des deutschen Rekordmeisters gegen Walkers aktuellen Klub Manchester City am Mittwoch (12.30 Uhr) in Tokio Gestalt annehmen.