"Wie eine kaputte Schallplatte" - hört keiner auf Hamilton? Rosberg spottet über F1-Start in Ungarn

Die Pole von Lewis Hamilton in Ungarn reicht nicht einmal für das Podium. Der Mercedes‘ Superstar ist frustriert, Sportchef Toto Wolff widerspricht ihm aber in Sachen Rangordnung.

Bitterer Stolperstart für Lewis Hamilton in den Großen Preis von Ungarn!

Nach seiner ersten Pole-Position der Saison auf dem Hungaroring ist die langersehnte Siegchance für den Rekordweltmeister am Sonntag schon nach wenigen Metern wieder futsch, Red Bulls Max Verstappen zieht bereits in Kurve eins vorbei am Mercedes-Star.