Djokovic sagt Toronto-Start wegen Ermüdung ab

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat eine Woche nach seiner Finalniederlage in Wimbledon seine Teilnahme am ATP-Masters in Toronto (ab 7. August) abgesagt.

Das teilten die kanadischen Organisatoren des Vorbereitungsturniers für die US Open ab Ende August in New York am Sonntag mit.