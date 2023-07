Medien: Nübel-Leihe zum VfB Stuttgart perfekt

Nübel war in den vergangenen beiden Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen. Sein Engagement in München hat sich längst als riesiges Missverständnis erwiesen. Der gebürtige Paderborner war 2020 als größtes deutsches Torwarttalent von Schalke 04 an die Isar gewechselt und sollte ursprünglich als Erbe von Nationaltorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden.