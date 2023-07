FC Bayern: Die Trümpfe im Kane-Poker

Teuer? "Wenn man einen Kane haben will, muss man bezahlen"

Harry Kane und der FC Bayern - klappt das noch in der aktuellen Transferperiode?

Dennoch: Die Münchner haben bei Kane viele Trümpfe in der Hand - wenn auch nicht alle.

FC Bayern hat Zusage von Kane

Der Stürmer hat dem Rekordmeister sein Wort gegeben, will unbedingt in diesem Sommer nach München.

In die Karten spielt den Bayern auch die Tatsache, dass der Vertrag des 29-Jährigen nur noch bis 2024 läuft - die Spurs also im kommenden Jahr keinen einzigen Cent mehr für ihn bekämen.

Allerdings bestätigt Tottenham-Boss Daniel Levy seinen Ruf als eisenharter Verhandler und will den Spurs-Kapitän keinesfalls unter 100 Millionen Pfund (ca. 115 Mio. Euro) gehen lassen - eine Summe, die für die Bayern nicht in Frage kommt.

Bayern-Bosse zuversichtlich

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kane kommt. Man hört, dass die Bosse zuversichtlich sind, dass das klappt“, erklärt SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der Transfermarktshow von SPORT1 .

Bayern hätte in Sachen Kane allerdings gerne eine zeitnahe Lösung - ebenso übrigens wie dessen Noch-Trainer Ange Postecoglou.

Auch Walker ein Trumpf im Kane-Poker

Hau verrät in der SPORT1 -Transfermarktshow, dass auch der bevorstehende Wechsel von Kylie Walker „ein Extra-Punkt ist, der für einen Kane-Wechsel spricht. Die beiden kennen sich von der Nationalmannschaft und schätzen sich sehr.“

Am Rande der Team-Präsentation der Bayern und des Legendenspiels zwischen den Bayern sowie Borussia Dortmund anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Champions-League-Endspiels 2013 war der Name Kane ebenfalls in aller Munde.