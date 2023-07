Tour de France 2023: Tour-Sieger Vingegaard verkündet Überraschung

Tour-Sieger Jonas Vingegaard verkündet eine große Überraschung. Der Däne will nach seiner Gala keine Pause machen.

Noch bevor der Däne als Sieger der Tour de France 2023 in Paris einfuhr, verkündete er seine weiteren Pläne für die Saison.

Demnach will er keine Pause machen und direkt weiterfahren. So wird er für das Jumbo-Team ab dem 26. August die Vuelta a Espana fahren. Die Spanien-Rundfahrt gehört gemeinsam mit dem Giro d‘Italia und der Tour de France zu den größten Veranstaltungen im Kalender.

„Ich werde die Vuelta fahren. Ich werde in Barcelona an der Startlinie stehen, zusammen mit Primoz (Roglic, Anm d. Red.). Wir gehen als die Kapitäne in das Rennen“, sagte der Däne der spanischen Sportzeitung Marca.