Faustballer bei Heim-WM auf Viertelfinalkurs

Die deutschen Faustballer liegen bei der Heim-WM in Mannheim nach einem erfolgreichen Auftaktwochenende standesgemäß auf Viertelfinalkurs. Die Sieger der vergangenen drei WM-Turniere gewannen ihre ersten Vorrundenspiele am Samstag gegen Namibia und 24 Stunden später gegen die Schweiz souverän mit 3:0.

Zum Vorrundenabschluss trifft das Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld, das im Rhein-Neckar-Stadion seinen insgesamt 13. WM-Triumph anstrebt, am Montag (10.00 Uhr) auf Italien. Die jeweils zwei besten Teams aus den vier Vorrundengruppen erreichen die Runde der besten Acht.

Dabei läuft Neuenfelds Mannschaft in Ermangelung eines nationalen Fachverbandes immer noch für den Deutschen Turner-Bund (DTB) auf. Ernsthaft betrieben wird Faustball vorrangig in deutschsprachigen Ländern oder von Nachkommen deutscher Auswanderer in Argentinien, Brasilien, Chile, Namibia und Australien.