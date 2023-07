Überraschung bei Bayern-Präsentation: Keeper fehlt - Erster Abgang steht bevor

Der FC Bayern hat derzeit ein Überangebot an Torhütern. Alexander Nübel steht kurz vor dem Absprung, auch Yann Sommer würde gerne gehen. Doch bei der Team-Präsentation am Sonntag fehlt ein anderer Keeper.

Schenk, in der vergangenen Spielzeit die Nummer drei hinter Manuel Neuer bzw. Yann Sommer und Sven Ulreich, soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren und am Mittwoch seinen Vertrag unterzeichnen.

Bayern-Torwart Schenk geht: Wiedersehen im Pokal

Kurios: Schon in wenigen Wochen wird Schenk dann seine alten Kollegen wiedersehen. Am 26. September tritt der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals in Münster an.