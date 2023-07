Comeback-Plan: Neuer spricht über Rückkehr

„Mir geht es sehr gut. Ich arbeite hart an meinem Comeback und hoffe, dass ich schnell wieder zurückkehren kann“, sagte der 37-Jährige vor 45.000 Fans in der Allianz Arena.

Neuer kann nach seinem im Dezember erlittenen Unterschenkel-Bruch nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainieren. Auch bei der Einheit am Sonntag fehlte er.

Neuer trainiert individuell

Der DFB-Kapitän übt weiterhin individuell und wird am Montag nicht mit nach Asien fliegen.

Auf der am Montag startenden Reise nach Japan und Singapur (bis 3. August) fehlen zudem der angeschlagene Thomas Müller und Raphael Guerreiro, der sich am Samstag im Training einen Muskelbündelriss in der Wade zuzog.