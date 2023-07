Anzeige

Formel 1: Red Bull schreibt F1-Geschichte! Verstappen demütigt alle - Zoff bei McLaren Red Bull schreibt F1-Geschichte

Schumachers Hommage an seinen Vater

SPORT1

Red-Bull-Star Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Ungarn. McLaren-Star Lando Norris fährt ein starkes Rennen und landet auf Platz zwei. Nico Hülkenberg schafft es nicht in die Punkte.

Souveräner Sieg von Max Verstappen!

Der Red-Bull-Pilot hat den Großen Preis von Ungarn mit einem klaren Vorsprung von über 30 Sekunden gewonnen und damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 110 Punkte ausgebaut. Für ihn war es der siebte Sieg in Folge. Für Red Bull zudem der zwölfte Sieg in Folge in Ungarn. Damit hat der Rennstall Geschichte geschrieben.

Hinter Verstappen belegten McLaren-Fahrer Lando Norris sowie Teamkollege Sergio Perez die Plätze zwei und drei.

Hamilton verschläft den Start

Mercedes-Star Lewis Hamilton wurde letztlich Vierter, nachdem er während des Qualifying am Samstag noch die Pole Position holte. Der Brite erlebte einen Horrorstart, denn er wurde in den ersten Kurven schon von Verstappen, Norris sowie Oscar Piastri kassiert und verlor sofort den ersten Platz. „Tut mir leid, Leute“, funkte er an die Box, nachdem er den Start verschlafen hatte.

Hamilton fiel in den folgenden Runden immer weiter ab und konnte die Geschwindigkeit der beiden McLarens nicht mitgehen. Nach den ersten Boxenstopps war der 38-Jährige zwar weiterhin Vierter, doch schon fast zehn Sekunden hinter die beiden Konkurrenten.

Mit den harten Reifen wartete Mercedes bis zur 50. Runde, ehe Hamilton seinen zweiten Boxenstopp absolvierte. Da er zuvor schon viel Zeit verlor, fiel er auf den fünften Rang ab. Diesen Platz konnte sich der Brite in der Folge von Piastri wiederholen, der fünfter wurde. Hamiltons Teamkollege George Russell fuhr im Rennen von Rang 18 auch sechs.

Boxenstopp-Ärger bei McLaren

„Das einzige, was heute gut war, ist Georges Fahrerei“, war Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen bedient bei Sky. Er fügte verärgert hinzu: „Wir haben das Podium verloren und mit dem gestrigen Qualifying vielleicht sogar zwei Podien.“

Bei McLaren gab es nach dem ersten Boxenstopp-Ärger, denn Norris wurde als erstes in die Box geholt und anschließend Piastri. Nachdem Letzterer aus der Boxengassen fuhr, überholte ihn sein eigener Teamkollege, wodurch er einen Platz verlor.

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz trudelten nach den 70 Runden hinter Russell auf sieben und acht ein. Für den Monegassen Leclerc war es ein unangenehmes Rennen, denn sein Trinkschlauch im Helm war zu kurz, wodurch er bei Temperaturen von rund 30 Grad nichts trinken konnte.

Horrortag für Alpine

Nico Hülkenberg, der in Ungarn mit quietschblonden Haaren unterwegs war, schaffte es als 14. nicht in die Punkte. Rückkehrer Daniel Ricciardo, der bei AlphaTauri mitten in der Saison den geschassten Nyck de Vries ersetzte, fuhr als 13. ins Ziel.

Ein Tag zum Vergessen war es auch für das Alpine-Team, denn sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly waren nach zwei Runde schon wieder raus aus dem Rennen. Grund dafür war ein Crash zum Start des Rennens, an welchem beide Fahrer beteiligt waren.