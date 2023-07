World Series of Poker expandiert auf die Bahamas

Nach der Rekordserie in diesem Sommer hat die World Series of Poker neue Pläne. Gemeinsam mit ihrem Partner GGPoker wird die WSOP nun auch im kommenden Dezember die legendären Bracelets ausspielen.

Der Name soll Programm sein: WSOP Paradise. Die World Series of Poker wird im Dezember eine neue Turnierserie auflegen, bei der Pokerspieler aus der ganzen Welt nicht nur in einer wortwörtlich paradiesischen Umgebung ihrem Lieblingsspiel nachgehen können, sondern bei der auch die berühmteste Pokertrophäe überhaupt ausgespielt wird: Das WSOP-Bracelet. Die neue Serie, die durch eine Partnerschaft mit GGPoker ermöglicht wird, findet vom 3. bis 14. Dezember 2023 im Atlantis Paradise Island auf den Bahamas statt.