Frauen-Tour: Sturz überschattet Tour-Auftakt

Die 26 Jahre alte Vize-Weltmeisterin setzte sich nach 124 km mit Start und Ziel in Clermont-Ferrand als Ausreißerin mit 41 Sekunden Vorsprung auf Europameisterin Lorena Wiebes (Niederlande/beide Team SD Worx-Protime) durch.

Überschattet wurde die Auftaktetappe von einem schweren Sturz von Mireia Benito, die in einen Graben fiel und anschließend nahezu reglos von medizinischem Personal behandelt werden musste.

Die zweite Auflage der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Etappen am 30. Juli in Pau, am Tag zuvor führt die wohl entscheidende Etappe auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet (2115 m).