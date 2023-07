BVB-Plan: US-Star trotz Verletzung mit zentraler Rolle

Borussia Dortmund reist im Rahmen der Bundesliga-Vorbereitung in die USA. Mit an Bord: Giovanni Reyna - und zwar trotz Verletzung mit zentraler Rolle.

Nach SPORT1-Informationen wird der erneut verletzte Mittelfeldspieler zwar wenig überraschend die PR-Reise am Montag mit der Mannschaft in Richtung San Diego antreten, in den Testspielen gegen eine San-Diego-Auswahl und die beiden Spitzenklubs Manchester United (in Las Vegas) und Chelsea (in Chicago) wird er allerdings wohl nicht auflaufen können.