Schwimm-WM: Gose verpasst Medaille über 400 m Freistil klar

Isabel Gose verpasst bei der Schwimm-WM in Fukuoka über 400 m Freistil eine Medaille klar - dabei stellt eine Olympiasiegerin einen Weltrekord auf.

Eine halbe Stunde nach Bronze ihres Freundes Lukas Märtens hat Europameisterin Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Fukuoka über 400 m Freistil eine Medaille klar verpasst.

Die 21-Jährige aus Magdeburg schlug nach 4:05,27 Minuten als Siebte an. Gold holte sich im hochkarätig besetzten Finale die australische Olympiasiegerin Ariarne Titmus mit einem Weltrekord von 3:55,38 Minuten.

Gose fehlen fünf Sekunden zu Olympia-Qualifikation

Gose wäre als Vierte bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert gewesen, dazu fehlten allerdings mehr als fünf Sekunden.

Die Magdeburgerin hatte im Vorlauf in 4:03,02 Minuten ihren eigenen deutschen Rekord von Olympia 2021 um 19 Hundertstelsekunden verbessert. Die Olympiasechste startet in der Marine Messe außerdem über 800 und 1500 m Freistil sowie in der 4x200-m-Staffel.