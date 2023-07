Premier League: Kane spielt nicht! Tottenham-Test abgesagt

Harry Kane wärmte sich auf, doch dann fiel die Partie ins Wasser: Das Testspiel zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist nach heftigen Regenfällen kurzfristig abgesagt worden.

Für das Premier-League-Team um den von Bayern München umworbenen Kane läuft die Asien-Tour bislang alles andere als geplant. Am kommenden Mittwoch sollte Tottenham eigentlich in Singapur gegen die AS Rom spielen.