"Mobbing!" Massive Kritik an PSG - Klage wegen Mbappé angedroht

Es vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht in ein neues Kapitel im Zoff zwischen PSG und Kylian Mbappé gibt.

Dabei stört sie sich vor allem an der Aussage von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi . „Alle, die nicht nach Japan reisen, sind nicht Teil der Pläne des Vereins“, hatte der Präsident laut L‘Équipe in einer Ansprache ans Team gesagt.

„Sie stehen bis heute noch bei PSG unter Vertrag ... Allenfalls passen sie nicht in die Pläne des Trainers, was in Bezug auf den besten Torschützen in der Geschichte des Pariser Vereins, den besten Spieler der Welt, ein wenig wie ein Scheinargument wirkt“, schreiben sie in einem Statement.