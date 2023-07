Mbappé-Hammer: PSG-Präsident richtet scharfe Worte an Superstar

Wie Paris Saint-Germain am Freitag bekanntgab, gehört der Superstar nicht zum 29-köpfigen Kader für den anstehenden Vorbereitungs-Trip nach Japan . Jetzt kommen brisante Aussagen von Präsident Nasser Al-Khelaifi zur Thematik an die Öffentlichkeit.

„Wenn jemand nicht hier sein will, um unsere Farben zu verteidigen, ist die Tür offen“, verkündete Al-Khelaifi nach Informationen von L‘Équipe, schon am Dienstag im Trainingszentrum in einer Ansprache an die Spieler und schob vielsagend nach: „Alle, die nicht nach Japan reisen, sind nicht Teil der Pläne des Vereins.“