Frauen-WM: Last-Minute-Glück für Favorit - Ex-Bayern-Star trifft

Schwedens Fußballerinnen haben nach einem Kraftakt einen Fehlstart in die WM in Neuseeland und Australien gerade noch verhindert. Gegen Underdog Südafrika gewann die Mannschaft von Trainer Peter Gerhardsson dank eines späten Treffers 2:1 (1:1) . Südafrika dagegen verpasste einen historischen Erfolg, im vierten WM-Spiel setzte es die vierte Niederlage.

In Wellington brachte Hildah Magaia (48.) den Außenseiter zunächst in Führung. Schweden erhöhte in der Folge den Druck und erzwang den Ausgleich durch Fridolina Rolfö (65.). Zunächst war das 1:1 als ein Eigentor durch Lebogang Ramalepe gewertet worden. Amanda Ilestedt (90.) sorgte für den Sieg des Favoriten.