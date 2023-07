Countdown läuft: Reist DFB-Star vor WM-Auftakt ab?

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich vor dem WM-Auftaktspiel gegen Marokko mit Blick auf die Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen. „Ich werde zum Kader nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass alle Spielerinnen im Kader sein werden. Da darf der Gegner auch noch ein bisschen drüber nachdenken“, sagte die 55-Jährige einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel in Melbourne.

Bundestrainerin: „Alles andere wäre nicht schlau“

Oberdorf soll am Sonntag am Abschlusstraining teilnehmen und spätestens im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien wieder voll dabei sein. Hegering, die seit der Ankunft in Australien noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, sei „auf dem Weg der Besserung. Das freut uns“, sagte Voss-Tecklenburg.