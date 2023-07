Beachvolleyball: Bestes Ergebnis nach Babypause für Ludwig

Beachvolleyballerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann feiern beim Challenge-Turnier in Edmonton eine gelungene Turniervorbereitung vor der EM in Österreich.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann haben beim Challenge-Turnier in Edmonton den Einzug ins Halbfinale verpasst, und dennoch einen Achtungserfolg gefeiert.

Das Duo unterlag im Viertelfinale des Beachvolleyball-Events in Kanada den Tschechinnen Barbora Hermannova und Marie-Sara Stochlova mit 1:2 (26:24, 15:21, 10:15). Dabei war insbesondere der erste Satz ein arg umkämpfter - mit besserem Ausgang für das deutsche Duo. Dann aber zeigten die Tschechinnen ihre Klasse.

Ludwig kann das Turnier dennoch als Erfolg verbuchen: Es war ihr bestes Resultat seit ihrem Comeback nach ihrer Babypause im vergangenen November, in Anbetracht der anstehenden Europameisterschaft in Wien (2. bis 6. August) also der Formaufschwung zur rechten Zeit.