Magull: Frühe WM-Anstoßzeiten perfekt zum Rudelgucken

Trotz der ungewohnten Anstoßzeiten bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland hofft Nationalspielerin Lina Magull bei den deutschen Partien auf möglichst viele Fans vor den Bildschirmen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Arbeitgeber, Lehrer oder Rektoren darum bemühen, dass Deutschland unsere Spiele schauen kann und darf“, sagte die Mittelfeldspielerin laut Bild am Sonntag.

Für das DFB-Team startet am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne die Titelmission mit dem ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Es folgen die Partie in Sydney gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) und das abschließende Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (3. August/12.00 Uhr MESZ/ZDF).