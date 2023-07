Olympia in Deutschland? Berlin will sich mit München und Warnemünde bewerben

Der DOSB möchte sich gerne für die Olympischen Spiele bewerben. Berlin wirft seinen Hut in den Ring - und nennt zwei überraschende Co-Standorte.

Der Berliner Landessportbundpräsident Thomas Härtel kann sich eine Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 in seiner Stadt vorstellen.

„Wir würden gerne mit München und Warnemünde ins Rennen gehen“, sagte Härtel dem Tagesspiegel. Das habe den Vorteil, dass keine neuen Sportstätten gebaut werden müssen. Diese seien in den drei Städten schon vorhanden.

Olympia: Berlin will sich mit München und Warnemünde bewerben

Die Ausrichtung in Berlin, München und Warnemünde an der Ostsee hätte laut Härtel einige Vorteile: "Ein positiver Effekt wäre, dass sich die Sportinfrastruktur in dieser Stadt verbessern würde, genauso wie die öffentlichen Verkehrsmittel."