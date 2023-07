Hamilton gegen Verstappen: Spannung in der ersten Kurve

Doch als Favoriten auf den Sieg sieht Wolff weiterhin Verstappen, der im Red Bull die letzten sechs Rennen in Serie gewann. Auch in Budapest sei der Brauserennstall in den Rennsimulationen "in einer eigenen Liga" unterwegs gewesen. Und Verstappen meinte: "Das wird kein einfaches Rennen. Ich erwarte, dass wir schnell sind, aber es ist nicht einfach zu überholen."